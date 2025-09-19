Партнерской программе Яндекс Аренды для риелторов исполнился 1 год

К программе Яндекс Аренды присоединились более 8,2 тысячи агентов по недвижимости

За год существования партнерской программы Яндекс Аренды к ней присоединились более 8,2 тыс. риелторов, сообщает пресс-служба сервиса.

С помощью партнерской программы агенты по недвижимости могут бесплатно пользоваться технологиями сервиса в арендных сделках и получать выплаты за сданные квартиры.

В Яндекс Аренде риелтор может сдать квартиру «под ключ». В таком случае сервис берет на себя создание объявления с 3D-туром, звонки, показы и оформление договора. Выплата для агента составляет 70% от арендной платы при первой сдаче и 10% – за последующую.

Кроме того, опытные риелторы могут вести сделку в сервисе полностью самостоятельно. В таком случае партнеры получат выплату 50% от первой арендной платы и столько же в случае повторной сдачи квартиры.

Как отметил руководитель продукты сервиса Яндекс Аренда Мария Дорофеева, сервис продолжает развивать поддержку для риелторов, ориентируясь на потребности и пожелания агентов-партнеров.

«Мы понимаем, что для риелторов важны не только цифровые инструменты, но и сообщество – общение и с экспертами рынка. Поэтому для наших партнеров мы открыли Клуб роста – закрытое комьюнити, в котором риелторы учатся, обмениваются опытом и первыми узнают о выгодных акциях сервиса», – сказала она.

Участники партнерской программы могут подбирать квартиры для жильцов. Фиксированная выплата для риелторов при рекомендации квартиры и заселении предложенного кандидата составит 7000 рублей.

Отслеживать статусы по всем сделкам и свой доход участники программы могут в личном кабинете.

Партнерам сервиса и их клиентам предлагаются различные цифровые инструменты и услуги. Например, «Финансовая защита» гарантирует своевременные выплаты арендодателю без задержек, компенсацию в случае простоя квартиры, если арендатор внезапно съехал без предупреждения, а также предусматривает выплату, если после съезда жильца необходима оплата починки мебели, ремонт и клининг. На протяжении всего процесса аренды сервис предоставляет онлайн-поддержку для риелторов, собственников и жильцов.