На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Партнерской программе Яндекс Аренды для риелторов исполнился 1 год

К программе Яндекс Аренды присоединились более 8,2 тысячи агентов по недвижимости
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

За год существования партнерской программы Яндекс Аренды к ней присоединились более 8,2 тыс. риелторов, сообщает пресс-служба сервиса.

С помощью партнерской программы агенты по недвижимости могут бесплатно пользоваться технологиями сервиса в арендных сделках и получать выплаты за сданные квартиры.

В Яндекс Аренде риелтор может сдать квартиру «под ключ». В таком случае сервис берет на себя создание объявления с 3D-туром, звонки, показы и оформление договора. Выплата для агента составляет 70% от арендной платы при первой сдаче и 10% – за последующую.

Кроме того, опытные риелторы могут вести сделку в сервисе полностью самостоятельно. В таком случае партнеры получат выплату 50% от первой арендной платы и столько же в случае повторной сдачи квартиры.

Как отметил руководитель продукты сервиса Яндекс Аренда Мария Дорофеева, сервис продолжает развивать поддержку для риелторов, ориентируясь на потребности и пожелания агентов-партнеров.

«Мы понимаем, что для риелторов важны не только цифровые инструменты, но и сообщество – общение и с экспертами рынка. Поэтому для наших партнеров мы открыли Клуб роста – закрытое комьюнити, в котором риелторы учатся, обмениваются опытом и первыми узнают о выгодных акциях сервиса», – сказала она.

Участники партнерской программы могут подбирать квартиры для жильцов. Фиксированная выплата для риелторов при рекомендации квартиры и заселении предложенного кандидата составит 7000 рублей.

Отслеживать статусы по всем сделкам и свой доход участники программы могут в личном кабинете.

Партнерам сервиса и их клиентам предлагаются различные цифровые инструменты и услуги. Например, «Финансовая защита» гарантирует своевременные выплаты арендодателю без задержек, компенсацию в случае простоя квартиры, если арендатор внезапно съехал без предупреждения, а также предусматривает выплату, если после съезда жильца необходима оплата починки мебели, ремонт и клининг. На протяжении всего процесса аренды сервис предоставляет онлайн-поддержку для риелторов, собственников и жильцов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами