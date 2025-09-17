На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер увеличил объем предодобренных предложений по урегулированию долгов

Число предложений по урегулированию задолженности в Сбере выросло в 2,5 раза
true
true
true
close
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Объем предодобренных предложений по урегулированию задолженности в Сбере вырос в 2,5 раза за год. Об этом сообщил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбера Денис Кузнецов на форуме АБК «Лидеры цифрового развития».

По его словам, практически ежемесячно клиентам банка предлагается около 70 тыс. подобных решений.

«Сбер предлагает для клиентов предодобренные предложения по урегулированию задолженности — такие решения должны быть понятными, простыми и доступными», — подчеркнул Кузнецов.

Он объяснил, что рост числа предложений связан с развитием новых цифровых сценариев в СберБанк Онлайн и внедрением баннеров в банкоматах.

«Мы видим, что контактность выросла на 10–15% за счет сообщений на digital-пространствах», — добавил он.

По его словам, новые каналы коммуникации особенно актуальны для молодежи и пенсионеров, которые активно используют цифровые сервисы Сбера, но реже отвечают на звонки с незнакомых номеров. При этом, добавил он, выездные специалисты продолжают консультировать клиентов, которые не могут решить вопросы дистанционно, но готовы взаимодействовать с представителями банка лично.

«С урегулированием долга важно работать проактивно — еще до наступления просрочки», — подчеркнул Кузнецов.

Он также отметил важность анализа причин возникновения задолженности. По его словам, для этого Сбер отслеживает жизненные ситуации клиентов, чтобы своевременно выявлять ухудшение финансового положения и оперативно реагировать на изменения.

