Архитекторы и девелоперы рассказали об изменении трендов в градостроительстве

В Москве прошел I Архитектурно-градостроительный форум, посвященный обсуждению наиболее актуальных трендов в отрасли. Представители профильных организаций и государственных органов обсудили ключевые векторы развития современных городов в условиях изменяющейся экономической ситуации. В фокусе внимания также окажутся актуальные законодательные инициативы и вопросы цифровизации отрасли.

Участники встречи отметили, что главной задачей в развитии городов сегодня является не просто строительство новых объектов, а создание комфортной, функциональной и сбалансированной среды для жизни. На форуме архитекторы, представители власти и девелоперы обсудили современные вызовы, стоящие перед градостроителями.

«Форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения лучших практик и поиска новых подходов, которые помогут сделать наши города более удобными, безопасными и экологичными. Будущее мегаполисов напрямую зависит от тех шагов, которые предпринимаются уже сегодня», — отметил первый заместитель директора — главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ» Артем Дедков.

На форуме он подчеркнул, что главный адресат работы архитекторов и градостроителей — жители. «Именно их запросы определяют, каким должен быть город. Эти запросы меняются очень быстро: на них влияют новые изобретения, цифровые технологии, глобализация. Поэтому города обязаны адаптироваться к потребностям людей, а задача архитекторов — вовремя реагировать на эти изменения и формировать среду, где удобно и комфортно жить», — отметил он.

Артем Дедков подчеркнул, что сегодня стремительно меняются тренды. «Еще недавно в градостроительстве делалась ставка на развитие автомобильной инфраструктуры: строились магистрали, развязки, но это лишь увеличивало поток машин и не стимулировало развитие комфортной среды. Сегодня акцент смещается в сторону городов для людей и пешеходов: удобные зеленые маршруты, возможность свободно передвигаться на велосипеде или самокате, экологичность и эстетика новых пространств, наличие объектов, которые становятся символами районов», — добавил он.

Эксперт также отметил, что цифровизация уже сейчас меняет транспортные системы. «Мы видим, как появляются первые в России беспилотные трамваи, тестируются роботизированные такси. Эти технологии постепенно перестают быть фантастикой и входят в городскую жизнь», — добавил он.

Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «СЗ «УЭЗ» Игорь Гуменюк в своем выступлении подчеркнул важность стабильной нормативной базы, скорости и упрощения процедур согласования. «Законодательные инициативы должны быть направлены на стимулирование развития территорий и повышение качества городской среды», — отметил он.

Он также отметил, что в период турбулентности (нестабильности на рынке недвижимости) девелоперам важно гибко адаптироваться к изменениям. Это требует разработки стратегий в разных сферах: финансовой, продуктовой, маркетинговой и управленческой.

«Период нестабильности на рынке недвижимости способствует трансформации и оптимизации рынка девелопмента. Наращивать объемы и удерживать темпы развития проектов смогут только высокоэффективные компании», — добавил Игорь Гуменюк.

Генеральным партнером конференции выступает ГБУ «ГлавАПУ» (Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры), а официальным – АО «СЗ «УЭЗ» (входящий в ГК «Мосинжпроект»).