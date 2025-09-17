На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Международная «Битва роботов» состоится в Подмосковье

Команды из Бразилии и Индии примут участие в «Битве роботов» в Подмосковье
true
true
true
close
Пресс-служба Губернатора Московской области/Антон Чернов

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области 11 октября пройдет второй этап международного чемпионата «Битва роботов», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В чемпионате примут участие команды из 12 регионов России, а также из Бразилии и Индии.

Как рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, в первом этапе принимали участие 3 команды из Подмосковья.

«Второй отборочный этап чемпионата проходит при поддержке правительства Московской области. За победу снова будут бороться три подмосковных бойца», — сказала она.

На турнире 11 октября в поединках сойдутся 28 роботов: из них 16 роботов в весовой категории до 110 кг и 12 — в спаррингах мини-роботов весом до 1,5 кг.

В категории до 110 кг Подмосковье представят команды «Мельники» из Королева с роботом «Красный мельник» и Istok.Robotics из Фрязина с роботом «RedHorn 3». В битве мини-роботов сразится команда SOLARBOT из Балашихи с роботом PiP.

