«Перекресток» открыл в Москве тысячный магазин

Торговая сеть «Перекресток» открыла свой тысячный супермаркет. Новый магазин площадью более 900 квадратных метров начал работу в бизнес-центре «Аркадия», сообщила пресс-служба компании.

Магазин запущен в обновленной концепции, предполагающей расширенный ассортимент и улучшенный покупательский опыт. В новом супермаркете представлено более 10 тыс. товаров, треть из которых приходится на ключевые категории: свежие фрукты и овощи, рыбу, выпечку, готовые блюда и вина.

Кроме того, для сторонников здорового образа жизни предусмотрена специальная зона с продуктами собственной марки «Зеленая линия». Также в магазине работает кафе Select.

«Сегодня мы стоим в особенной точке нашей истории – мы открываем тысячный магазин сети. Это не просто красивая цифра, это символ того пути, который мы прошли за 30 лет на рынке и символ доверия наших покупателей», — отметила управляющий директор торговой сети «Перекресток» Раиса Полякова.

По ее словам, «Перекресток» становится частью жизни людей — от чашки утреннего кофе до покупок всей семьей.

«Для нас 1000 — это про команду, про 46 регионов и 159 городов России, про благодарность, которую мы получаем от клиентов. И мы гордимся, что можем делать все для вас, как для себя», — подчеркнула она.

Как отметили в компании, открытие юбилейного супермаркета стало поводом для анализа масштабов повседневных покупок клиентов сети. По данным сети, каждые 24 минуты в онлайн-магазине набирается 1000 чеков, каждые 19 минут покупатели приобретают 1000 чашек кофе. Также за два часа продается 1000 брецелей из собственной пекарни, каждые три часа — 1000 кусочков пиццы пепперони, а всего за пять минут клиенты покупают 1000 бананов, что составляет более 120 килограммов.

Отмечается, что общая площадь всех магазинов сети достигает 1 086 233 квадратных метров, что эквивалентно 155 футбольным полям или 44 Красным площадям. До конца 2025 года компания планирует открыть несколько десятков новых супермаркетов в разных регионах страны, чтобы сделать покупки еще удобнее и доступнее.