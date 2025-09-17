В России усовершенствуют процесс восстановления объектов культурного наследия

Банк ДОМ.РФ разработает регламент для инвесторов по участию в проектах восстановления объектов культурного наследия (ОКН). Предложения сформированы по итогам обсуждения с инвесторами, органами охраны памятников, архитекторами и подрядными организациями, сообщила пресс-служба финансовой организации.

Отмечается, что в ходе встречи участники обозначили основные причины, замедляющие темпы восстановления, и определили направления для оперативного улучшения процесса.

Банк уже начал разработку пошаговой инструкции для инвесторов с информацией о том, куда обращаться, где найти объекты, какие документы подготовить и куда их предоставить, а также о сроках получения ответов и контактах ответственных лиц.

Для оценки сметы и рисков проектов планируется внедрить типовой калькулятор, отражающий диапазон стоимости работ и обязательную смету по этапам проекта.

Сообщается, что если в ряде регионов уже сформированы стандарты работы с ОКН, то в других субъектах единые практики пока отсутствуют. Для стандартизации процесса предлагается распространить на другие регионы опыт Нижнего Новгорода.

Вопрос нехватки квалифицированных кадров и подрядчиков с лицензией на восстановление ОКН предполагается решать через программы подготовки и стажировок, сотрудничество с вузами, гранты для молодых реставраторов и популяризацию профессии.

Подчеркивается, что инвесторы и специалисты ожидают налоговых преференций и социального признания за участие в реставрации. Пакет мер поддержки может включать налоговые льготы и негосударственные награды.

«Банк ДОМ.РФ участвует в реализации президентской программы сохранения объектов культурного наследия, предоставляя льготное кредитование. На сегодняшний день одобрены проекты на сумму более 3,6 млрд рублей. Для масштабирования процесса необходимы поправки в федеральное законодательство и условия кредитной программы. Приоритетные улучшения мы уже определили и приступаем к их внедрению», — сообщила директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Участники встречи отметили важность таких мероприятий.

«Они мотивируют на открытый диалог об опыте, сложностях, подводных камнях работы с памятниками культуры и вовлечению их в экономику. Важно, что мы наметили основные моменты, которые предстоит вместе решать, чтобы повысить эффективность работы и приспособить для современного использования уникальные ансамбли и усадьбы», — подчеркнула инженер-реставратор, директор ООО «Реставрация» Вероника Всеволожская.

По оценкам участников встречи, к 2030 году в России предстоит восстановить порядка 1000 объектов культурного наследия.