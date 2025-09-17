На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опыт Москвы назвали лучшим в сфере развития цифровой экосистемы

Политолог Орлов: Москва стала лидером среди регионов по внедрению цифровых решений
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Москва стала безусловным лидером рейтинга цифровизации услуг, сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на доклад АПЭК политолог Дмитрий Орлов.

Он отметил, что Москва набрала в рейтинге 96,76 балла.

«Город демонстрирует эффективное развитие по всем компонентам: обладает самой развитой инфраструктурой (портал mos.ru с более чем 420 услугами и большим количеством интегрированных сайтов), максимальной глубиной сервисов и внедряет инновационные технологии (ИИ, IoT, мультиканальность)», — заявил Орлов.

В докладе АПЭК отметили, что Москва инициирует внедрение системы адаптации населения к использованию цифровых сервисов.

«Ключевыми компонентами системы являются: специальные обучающие зоны – оборудованные компьютерные площадки в центрах долголетия с персональными консультантами, помогающими оформить доступ к электронным услугам и ЭМК», — говорится в докладе.

Также одним из важнейших компонентов назвали программу компьютерной грамотности, внедрение ИИ-технологий и другие.

