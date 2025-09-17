Автономные трамваи сделали поездки в центре Москвы удобнее и быстрее

В Москве автономные трамваи выполнили уже более 1,3 тыс. рейсов

В Москве с момента запуска автономные трамваи выполнили свыше 1,3 тыс. рейсов на новом маршруте 90 и доказали свою востребованность у жителей столицы и туристов. Об этом сообщила пресс-служба столичного транспортного комплекса.

Уточняется, что новый маршрут соединил станцию метро «Сокольники» и Павелецкий вокзал и стал первой в России трамвайной линией без контактной сети. Он охватывает четыре железнодорожных вокзала, 16 станций метро и МЦД, обеспечивая удобные пересадки.

По линии курсируют 20 новых односекционных трамваев «Львенок-Москва». Вагоны могут проезжать более четырех километров на автономном ходу, используя накопленную энергию. Отсутствие проводов мешает не наслаждаться городом и сокращает визуальный шум.

Для пассажиров в салоне предусмотрены система климат-контроля, мультимедийные экраны, разъемы для зарядки гаджетов и система адресного открытия дверей с помощью кнопки. Также новые трамваи имеют полностью низкий пол у всех дверей и адаптированы для маломобильных пассажиров.

Отмечается, что новый маршрут улучшил транспортную доступность для более чем 40 тыс. сотрудников офисов государственных и коммерческих организаций.

«Новый маршрут 90, запущенный мэром Москвы Сергеем Собяниным, доказал свою востребованность среди жителей и гостей города. Поездки в центре стали удобнее и быстрее», — отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.