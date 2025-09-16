На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стоматолог арестована после избиения пациентки, которая жаловалась на боль от брекетов

Во Вьетнаме стоматолог избила пациентку, пожаловавшуюся на боль от брекетов
В Хошимине стоматолог Нгуен Тхи Туйет Чинь была арестована после нападения на пациентку в собственной клинике, пишет Mothership. Конфликт начался после жалобы пациентки на боли из-за брекетов.

Как сообщают СМИ, 31-летняя Тянь Тао обратилась в клинику с жалобой на болезненные осложнения после установки брекетов, за которые она заплатила около $1000. По ее словам, в другом медицинском учреждении диагностировали повреждение костей. Когда пациентка попросила объяснить ситуацию, Чинь на нее напала.

В результате нападения пациентка получила ушибы. Также были сломаны ее очки — общая стоимость поврежденного имущества $900. После этого пострадавшая написала заявление в полицию.

Во время расследования инцидента выяснилось, что клиника нарушала лицензию: предоставляла услуги вне разрешенного объема, вела неточные записи о пациентах и содержала вводящую в заблуждение рекламу. Трое сотрудников не смогли подтвердить наличие действующих разрешений на работу в медицинской сфере. На данный момент учреждение закрыто до выяснения всех обстоятельств.

Ранее стоматолог назвала витамины, необходимые для красивой улыбки.

