«Рамблер» поможет детям научиться правилам безопасности

Портал «Рамблер» представил первого игрового ИИ-помощника, который поможет детям научиться правилам безопасности, сообщает пресс-служба портала.

Виртуальный помощник доступен в разделе «Родители и дети» . Он подготовит ребенка к реальным ситуациям, а также покажет, как принимать правильные решения в сложных обстоятельствах.

ИИ-помощник предлагает родителям и детям серию вопросов с вариантами ответов. По результатам ответов ИИ-помощник разберет последствия каждого решения и объяснит, какой вариант был верным.

Представители портала отметили, что сценарии подбираются индивидуально, учитывая возраст, пол и среду проживания ребенка.

«В ИИ-сервисе мы применяем языковые модели для того, чтобы стать помощником в важной жизненной ситуации, укрепить семейные связи и превратить процесс познания в увлекательную игру с ребенком», — рассказала директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова.