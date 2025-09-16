На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве стартовали «Игры Дружбы ООН-80»

Россия одержала две победы в первый день «Игр Дружбы ООН-80»
true
true
true
close
Дмитрий Тимошенко

В спортивном зале МГИМО 14 сентября стартовали матчи группового этапа «Игр Дружбы ООН-80» по мини-футболу. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Команда России провела три матча, одержав две победы над сборными Германии и Таджикистана и потерпев одно поражение от команды Судана.

Генеральный директор оргкомитета АНО «Оргкомитет «Всемирные Игры Дружбы», президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин подчеркнул значение турнира как площадки для объединения людей через спорт.

«Первый соревновательный день показал, что мы на верном пути. На площадке царила атмосфера взаимоуважения и доброго спортивного соперничества. Коллеги, которые раньше встречались в деловых костюмах, сегодня имеют возможность сразиться в удовольствие на спортивной площадке. Такая обстановка, естественно, располагает к неформальному общению и единению», — отметил он.

Напомним, «Игры Дружбы ООН-80» приурочены к 80-летию Организации объединенных наций и направлены на развитие спортивной культуры как инструмента мира. Проект реализуется в рамках Международного года мира и доверия 2025, провозглашенного Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

О запуске турнира было объявлено месяц назад в МГИМО. На церемонии открытия двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов подчеркнул объединительную миссию проекта.

«Я практически с юных лет являюсь послом, вся моя спортивная карьера проходила в период холодной войны, когда дипломаты работали на своем, так скажем, фронте, а спортсмены делали то, что им должны делать — объединяться. Спорт — это главный инструмент, он проверенный, поэтому будем все делать для того, чтобы поддерживать такие инициативы», – отметил он.

Турнир завершится финальными поединками во всех трех видах спорта 12 октября. В нем принимают участие 16 команд из 15 стран: Афганистан, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Замбия, Италия, Лаос, Россия, Руанда, Сенегал, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Швейцария, Эквадор и команда ООН. В программу включены мини-футбол, теннис и шахматы.

