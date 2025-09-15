Яндекс Еда представила новый алгоритм для привлечения заказов

Яндекс Еда представила новый алгоритм, который поможет ресторанам увеличить количество заказов, сообщает пресс-служба компании.

Инструмент Буст предложит пользователю персональную скидку на доставку, если это повысит вероятность заказа. Так заведения смогут привлечь новых клиентов — по данным сервиса, стоимость доставки важна почти для 70% пользователей. Количество заказов, по предварительным расчетам, может вырасти на 15%.

Усовершенствованная механика продвижения ресторанов позволяет партнерам устанавливать бюджет на это, а алгоритм использует средства максимально эффективно. Он опирается на историю заказов пользователя и определяет, увеличит ли скидка вероятность заказа в конкретном ресторане, и определяет ее размер. Например, большая часть ставки, которую сделал партнер при запуске кампании с оплатой за реальный заказ может инвестироваться на поднятие в выдаче. А остаток — в персонализированную скидку.

Если наличие скидки не повлияет на решение пользователя сделать заказ, ставка может быть направлена только на поднятие в выдаче. А в случае, когда ставка партнера оказалась недостаточной, чтобы подняться в выдаче, бюджет продвижения может быть перенаправлен на скидку. Это поможет ресторану все равно остаться заметным — у таких заведений появляется значок на карточке. Также они попадают в специальную подборку на главной странице приложения. Такой подход поможет ресторанам оптимизировать бюджет на продвижение и получить возможность расти на сервисе.

«Буст может выдать скидку только на доставку курьерами-партнерами сервиса. Ресторан параллельно может использовать и другие способы привлечь клиентов — например, запустить акцию или предложить блюдо в подарок. Таким образом кампания продвижения охватит еще больше пользователей. Инструмент доступен партнерам, которые используют в сервисе CPA-модель продвижения», — сообщили в сервисе.

В компании уточнили, что Яндекс Еда также внедряет технологические решения, чтобы сделать доставку дешевле. В первом полугодии ее стоимость уменьшилась на 15%. Сервис также использует роботов-доставщиков, которые привозят заказы бесплатно, а также предлагает специальный тариф со скидкой 30% на доставку и возможность бесплатного самовывоза.

Буст начнет работать с 25 сентября, но партнеры могут настроить его заранее. До 1 декабря 2025 года инструмент будет доступен всем заведениям, после чего станет частью платной подписки.