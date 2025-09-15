Женщины в России «взрослеют» раньше мужчин

Девушки в России становятся независимыми в 22 года, мужчины — на 2,5 года позже

Только 58,6% россиян ощущают себя полностью самостоятельными. Остальным мешают финансовая зависимость, давление родителей или партнеров, а также высокие цены на жилье. Аналитики Pro-Vision Communications выяснили, какие барьеры препятствуют сепарации и почему 18 лет — слишком ранний возраст для входа во «взрослую жизнь».

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Женщины в России берут на себя ответственность за свою жизнь раньше, чем мужчины. Средний возраст, когда российские девушки ощущают себя самостоятельными и независимыми от родителей, составляет 22 года. А молодые люди «взрослеют» в 24,5 года.

К числу барьеров, которые мешают сепарации, россияне относят преимущественно материальные факторы. Так, почти три четверти респондентов (73,8%) отмечают, что обретению независимости препятствует слишком низкий доход. 56,3% не имеют возможности жить отдельно, то есть приобрести или снять собственное жилье. Реже вступлению во «взрослую» жизнь препятствуют психологические причины: чрезмерный контроль и давление со стороны близких (34,8%), эмоциональная неподготовленность (28,7%) и страх (14,1%).

При этом 48,4% признаются, что оставаться в зависимости от родителей или партнера просто удобно. В этом случае речь идет скорее о привычке к определенному уровню комфорта и образу жизни: часть россиян не столько не могут позволить себе самостоятельность, сколько сознательно откладывают этот шаг.

67,5% участников исследования признались, что в 18 лет, то есть в момент официального наступления совершеннолетия, не ощущали себя «взрослыми», самостоятельными или независимыми. По словам респондентов, «18 лет — слишком рано, чтобы себя обеспечивать, принимать решения и заводить семью».

Как отмечают опрошенные, «взрослая жизнь» начинается не с формальной цифры в паспорте, а с конкретных событий, требующих ответственности и самостоятельности. Большинство россиян (28,2%) считают таким событием переезд от родителей, 21,8% — выход на первую работу, 12,6% — начало семейной жизни или жизни с партнером, а 11,2% — поступление в учебные заведения.

Интересно также, что почти 60% респондентов, не зависимо от возраста, убеждены в том, что каждое следующее поколение «взрослеет» позже, чем предыдущее. И если средний «возраст самостоятельности» у послевоенного поколения (1944 – 1967 г. р.) составляет 18 лет, то миллениалы, зумеры и альфы становятся самостоятельными уже после 20 лет.

