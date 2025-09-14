В Общественном инфоцентре рассказали о ходе голосования регионов в столице

На экстерриториальных участках в Москве проголосовали уже 13 тыс. жителей регионов

На экстерриториальных избирательных участках в Москве, где жители регионов, в которых проходят выборы глав субъектов России, свой голос уже отдали 13 тыс. избирателей. Об этом сообщил секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов.

На брифинге в Общественном информационном центре, в котором организовано наблюдение за ходом электронного голосования за глав 19 субъектов на экстерриториальных участках в Москве, он подчеркнул, что голосование идет полным ходом.

«На текущий момент проголосовали 13 тыс. избирателей вышеназванных 19 субъектов. В топе-3 у нас Курская, Тамбовская и Брянская области. Избиратели этих субъектов наиболее активны. Техника и информационная система работают штатно. Никаких замечаний со стороны избирателей, наблюдателей, членов комиссий не поступало, жалоб – тем более», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев подтвердил, что голосование проходит без сбоев. По его словам, на всех 14 экстерриториальных участках продолжают работать общественные наблюдатели и представители парламентских партий, которые прошли необходимое обучение.

«Мы со своей стороны видим картинку на всех участках, работают наши наблюдатели. У нас также нет жалоб, каких-то претензий по ходу голосования, нет обращений от москвичей или жителей регионов, которые голосуют», — отметил он.

Напомним, 14 сентября в России стартовал единый день голосования, который охватывает 81 регион страны, где проходит более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тыс. мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

В столице открыты 14 экстерриториальных участков, расположенных в центрах «Мои документы». Там жители регионов могли проголосовать на выборах глав субъектов России. Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. Воспользоваться онлайн-платформой намерены более 1,6 млн россиян.