Россиян призвали не верить старой легенде мошенников

Сбер зафиксировал 10-кратный всплеск мошеннической активности
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В течение нескольких дней эксперты по кибербезопасности Сбера фиксируют 10-кратный рост случаев использования мошеннической легенды с якобы кражей аккаунта в «Госуслугах». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Уточняется, что схема аферистов состоит из нескольких этапов. На старте мошенники звонят по мобильной связи под различными бытовыми предлогами — от имени управляющих компаний и организаций ЖКХ, служб доставки, поликлиник, налоговой. От имени этих компаний злоумышленники направляют сообщения с кодами для подтверждения доставки и других «услуг».

Если человек называет код, мошенники направляют ему поддельное сообщение о входе в аккаунт «Госуслуг» с фейковым телефоном службы поддержки сервиса, либо сами звонят от имени сотрудников «Госуслуг».

Далее жертву начинают запугивать: псевдосотрудники силовых структур сообщают ей, что якобы из-за произошедшего разглашения кода был взломан аккаунт и осуществляются переводы денег в поддержку терроризма и ВСУ. Под психологическим давлением человек выполняет все инструкции злоумышленников.

В Сбере отметили, что данная легенда — не новая, но в банке видят, что многие россияне продолжают ей верить ей.

«Благодаря антфирод-процессам Сбер своевременно выявляет и останавливает такие переводы. Многих наших клиентов мы также приглашаем в офис, чтобы открыть глаза на происходящее. Однако, людей запугивают так сильно, что иногда уходят часы, чтобы вывести из-под влияния злоумышленников, тогда мы в том числе зовем на помощь родственников жертвы, сотрудников полиции», — сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он призвал никогда и никому не сообщать коды из СМС и отметил, что попытки запугать являются явным признаком мошенничества. При наличии сомнений или страхов топ-менеджер Сбера посоветовал обратиться за помощью в ближайший офис своего банка или МФЦ.

Также, по мнению Кузнецова, минимизировать риск беседы с мошенниками поможет установка бесплатного сервиса Сбера «Определитель номера» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» и подключение услуги «Близкие рядом».

В банке добавили, что также защититься от аферистов помогают 20 сервисов в приложении «СберБанк Онлайн».

