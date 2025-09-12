Альфа-Банк привез в Россию легенду «Манчестер Юнайтед»

Легенда «Манчестер Юнайтед», чемпион Европы Луиш Нани сыграет за любительскую команду «Альфа-Банка» в Медиалиге, сообщает пресс-служба банка.

«Приглашение Луиша Нани — логичное продолжение нашей стратегии по поддержке спорта. Обмен международным опытом помогает развивать экспертизу, укреплять командный дух», — отметил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев.

Он добавил, что также Нани примет участие в тренировке для детей.

«Ценно, что приезд спортсмена включает образовательную составляющую — мы проводим тренировку для детей, где у юных игроков будет шанс перенять уникальный опыт у одного из лучших футболистов мира», — сказал он.

По словам президента футбольного клуба «Альфа-Банка» Филиппа Воронина, многие команды Медиалиги пытались пригласить к себе Нани.

«Новость о том, что Нани играет за «Альфа-Банку» в Медиалиге и приедет для этого в Россию, звучит, как фантастика. Круто, что это происходит в нашей реальности, потому что многие команды Медиалиги пытались это сделать. Мы с Альфа-Банком первые, у кого получилось привести мировую звезду, обладателя множества трофеев», — сказал он.

В банке добавили, что Нани сыграет в составе «Альфа-Банки» против чемпионов Медиалиги — команды «Амкал» — на стадионе «Москвич» 14 сентября.