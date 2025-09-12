Сидякин оценил темпы восстановления объектов культурного наследия в Тульской области

В поселке Епифань в Тульской области появится первый в России межрегиональный центр хранения археологических коллекций музея-заповедника «Куликово поле», сообщил руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин во время посещения «Городской управы» и «Дома Молчановых», где ведутся восстановительные работы.

Он отметил, что на месте появится не просто фондохранилище, а современная площадка, на которой ученые со всей России смогут обмениваться опытом, сохраняя историю.

«Работы ведутся по проекту партии «Историческая память», которому в следующем году исполняется двадцать лет. За эти годы мы сохранили около 150 объектов», — отметил он.

Он добавил, что работы по восстановлению памятников культуры и архитектуры продолжатся по всей России.