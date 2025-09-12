На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны победители финала первого заезда «Зарницы 2.0»

На Мамаевом кургане наградили победителей финала первого заезда игры «Зарница 2.0»
Пресс-служба «Движения Первых»

На Мамаевом кургане прошла торжественная церемония награждения победителей финала всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», сообщает пресс-служба «Движения Первых».

«Поздравляю с успешным окончанием Всероссийской игры всех участников «Зарницы 2.0»! Уверен, что дни, проведенные на легендарной Сталинградской земле, подарили вам не только радость встречи и силу победы, но и верных, надежных друзей», — отметил врио губернатора Волгоградской области Александр Калинин.

Первое место в специальной категории игры занял отряд «Ратмир» из Ярославской области, второе – «Экипаж НТЭТ» из Кемеровской области, а бронзу вручили отряду «Беркут Бриэт» из Бурятии.

По словам Героя России, участника программы «Время Героев» начальника главного штаба движения «Юнармия», заместителя председателя «Движения Первых» Владислава Головина, в рамках игры участники получили навыки работы в команде и поведения в стрессовых ситуациях.

«Каждый из участников и организаторов «Зарницы 2.0» стал частью большой истории, которая останется в памяти на долгие годы, берегите эту память и нашу прекрасную страну», — сказал он.

В средней возрастной категории победителем стал отряд «ВПК Гранит» из Оренбургской области, второе место занял отряд «Будущий воин» из Саратовской области, а третье – «ЗасОсна-СОкол» из Белгородской области.

Напомним, «Зарница 2.0» — масштабная всероссийская игра с применением цифровых технологий. Она включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.

