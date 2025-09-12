Россиянам объяснили, о чем говорит постоянная сухость во рту и что с этим делать

В норме человек периодически может испытывать сухость во рту. Однако если такое ощущение становится постоянным, то это может указывать на развитие ксеростомии — состояния, для которого характерно снижение или полное отсутствие выделения слюны. Почему оно возникает, чем отличается от обычной жажды и к чему может приводить, «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт медицинской компании СбeрЗдоровье Станислава Чечулина.

Ксеростомия — это не самостоятельное заболевание, а распространенный симптом, который может появляться, например, на фоне приема некоторых препаратов, допустим, антидепрессантов, диуретиков и антигистаминных лекарственных средств.

«Также возникновение данного симптома может быть связано с наличием системных болезней, допустим, таких как сахарный диабет, ревматоидный артрит и синдром Шегрена — аутоиммунное заболевание, которое поражает в том числе слюнные железы, что приводит к снижению выработки слюны. Кроме того, причиной ксеростомии может стать лучевая терапия области головы и шеи», — объяснила она.

Среди факторов развития ксеростомии выделяют: курение; тревожно-депрессивное расстройство; преимущественное дыхание ртом; а также возраст старше 60 лет — зачастую пожилые люди вынуждены одновременно принимать множество различных препаратов при лечении хронических заболеваний, которые также могут влиять и на выработку слюны.

«Несмотря на сходство ощущения сухости во рту при ксеростомии и жажде, эти состояния существенно различаются. Жажда представляет собой физиологический процесс, который регулирует поддержание водно-солевого баланса в организме, тогда как ксеростомия свидетельствует о нарушении работы слюнных желез. Важно отметить, что жажда носит временный характер и проходит после употребления воды, в то время как сухость во рту при ксеростомии остается постоянной независимо от приема жидкости», — рассказывает врач.

При ксеростомии, помимо постоянной сухости во рту, у человека также могут быть трудности при глотании, ощущение искажения вкуса пищи, а также появление густой, пенящейся слюны. При возникновении подобных симптомов необходимо обратиться на консультацию к терапевту, чтобы провести диагностику и, при необходимости, начать терапию. Отсутствие соответствующего лечения ксеростомии может повышать риск возникновения кариеса, воспалительных процессов десен и проблем с пищеварением.

«Диагностика ксеростомии начинается с тщательного опроса пациента, в ходе которого уточняются симптомы, хронические заболевания и перечень принимаемых на момент обращения лекарственных средств. Также врач проводит визуальный осмотр полости рта и пальпацию слюнных желез. При необходимости пациенту могут назначить дополнительные обследования — как лабораторные, так и инструментальные, а также консультации узких специалистов для целенаправленного лечения патологии, которая могла вызвать данную проблему», — уточняет Чечулина.

Лабораторные исследования могут включать анализы крови на выявление аутоиммунных заболеваний, а также биопсию слюнных желез — врач берет небольшой образец ткани для изучения под микроскопом. Инструментальные исследования могут включать УЗИ слюнных желез; сиалографию — рентген слюнных желез и сиалометрию — измерение объема вырабатываемой слюны.

«В дополнение к терапии основной причины, которая спровоцировала ксеростомию, пациенту назначают искусственные заменители слюны, например, в виде гелей либо спреев, и лекарства, стимулирующие слюноотделение. При наличии выраженных неприятных ощущений в полости рта врач может назначить щадящую диету с исключением кофе, а также сухой, соленой и острой пищи», — рассказывает врач.

