Сбер представил на выставке Cosmoscow технологичное искусство

Арт-ярмарка России Cosmoscow в этом году пройдет в тринадцатый раз при поддержке Сбера. Гости ярмарки смогут побывать в открытой гостиной Sber и приватной Sber Private Banking.

Первая задумана как пространство, которое формируют одновременно и художественные, и цифровые элементы, где технологии и творчество работают на человека. Центральным элементом выступает инсталляция художника Ивана Карпова, созданная в диалоге с нейросетью GigaChat как пример совместного творчества человека и искусственного интеллекта.

Объект превращает идею умной экосистемы в зримую форму: легкие вертикальные колонны создают эффект невидимой опоры, по прозрачным каналам бегут пузырьки-данные. В окружающую среду встроена умная колонка SberBoom Micro, с которой можно побеседовать о философии, природе и будущем. И даже дизайн драпировок сгенерирован с помощью нейросети Kandinsky.

В гостиной Sber Private Banking создана особа атмосфера уюта и уединения для коллекционеров и клиентов премиального сегмента. Интерьер помещения визуально символизирует «золотой час» — любимое время художников, когда солнце стоит низко над горизонтом и погружает окружающий мир в мягкое сияние.

В искусстве и философии «золотой час» обозначает момент наивысшей гармонии, поэтому служит самым подходящим временем для разговоров об искусстве и наслаждения прекрасным. Все художественные акценты гостиной приглашают к размышлению о свете, как внутреннем ресурсе — живописные работы Елены Филаретовой, скульптуры Артема Ляпина, керамические работы Бориса Макарова, вазы Лены Марру.

Для гостей Sber Private Banking запланированы выступления экспертов, коллекционеров и представителей арт-индустрии. Здесь можно получить арт-консультацию, отправить близким авторские открытки художницы Кристины Сидоровой в зоне Post Office, сняться на память в фотозоне, выбрать напиток по вкусу в баре от «Кофемании».

Cosmoscow представит произведения современного искусства 97 галерей, из которых помимо столичных, представлены еще 25 регионов страны. Ярмарка включает специальный проект «Индия: как дух обретает материю», и секцию, посвященную искусству Ирана.

Некоммерческая программа ярмарки объединила 12 культурных проектов. Образовательная и дискуссионная программы ярмарки станут площадкой для выступлений, в которых примут участие представители фонда «Новые коллекционеры», Limonov Art Foundation, Арт-резиденций Нижегородской области, Центра «Солодовня», KIT 4 KID, Музея Анны Ахматовой с галереей ЛЮДА, Клуба Livre d'artiste, коллекционер Денис Химиляйне и художник Виталий Пушницкий. Саттелитом Cosmoscow выступает ярмарка молодых художников Blazar в Музее Москвы.