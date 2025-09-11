«Единая Россия» обучила новую группу операторов дронов

Партия «Единая Россия» завершила обучение управлению БПЛА новой группы бойцов специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

В партии напомнили, что подготовку операторов дронов она запустила в 2023 году под эгидой полпреда в Уральском федеральном округе. За это время обучены больше тысячи операторов беспилотных летательных аппаратов.

Уточняется, что занятия длятся месяц. С курсантами работают опытные инструкторы — как гражданские, так и бывшие военные. В числе обучающихся — действующие военнослужащие, решившие получить новую специальность или повысить квалификацию, а также новички, которые осваивают профессию с нуля.

«Бойцы проходят обучение непосредственно управлению БПЛА, инженерную подготовку. Также идет обучение тактической медицине. Отзывы по специалистам, которые после курсов отправляются в зону специальной военной операции, хорошие. Мы будем продолжать обучение столько, сколько это необходимо для достижения нашей Победы», — отметил Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.