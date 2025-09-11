На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» обучила новую группу операторов дронов

«Единая Россия» подготовила более тысячи операторов БПЛА
Shutterstock

Партия «Единая Россия» завершила обучение управлению БПЛА новой группы бойцов специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

В партии напомнили, что подготовку операторов дронов она запустила в 2023 году под эгидой полпреда в Уральском федеральном округе. За это время обучены больше тысячи операторов беспилотных летательных аппаратов.

Уточняется, что занятия длятся месяц. С курсантами работают опытные инструкторы — как гражданские, так и бывшие военные. В числе обучающихся — действующие военнослужащие, решившие получить новую специальность или повысить квалификацию, а также новички, которые осваивают профессию с нуля.

«Бойцы проходят обучение непосредственно управлению БПЛА, инженерную подготовку. Также идет обучение тактической медицине. Отзывы по специалистам, которые после курсов отправляются в зону специальной военной операции, хорошие. Мы будем продолжать обучение столько, сколько это необходимо для достижения нашей Победы», — отметил Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

