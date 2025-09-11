Сбер помог обезвредить группу мошенников, похищавших деньги умерших

Правоохранительные органы при содействии Сбера обезвредили преступную группу, занимавшуюся хищением денежных средств со счетов умерших граждан. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов рассказал, что, пользуясь служебным положением, злоумышленники использовали доступ к базам данных операторов связи, ФНС России и других государственных органов для получения информации о смерти человека. После этого они организовывали перевыпуск SIM-карты покойного, чтобы получить доступ к его онлайн-банку и вывести средства.

«Проходило много времени, прежде чем родственники умершего осознавали, что со счета их близкого человека пропали средства. Злоумышленники пытались добраться и до счетов клиентов Сбера, однако наш антифрод пресек эти попытки. Похитить деньги им не удалось», — сказал Кузнецов.

По его словам, системный анализ данных экспертов кибербезопасности Сбера позволил установить механизм преступлений. Совместно с ФСБ и МВД были выявлены участники преступной группировки, которые впоследствии были обезврежены.

«Мы ведем активную работу по привлечению злоумышленников к уголовной ответственности, оказываем всестороннюю поддержку правоохранительным органом, чтобы мошенники не смогли уйти от наказания», — добавил зампред правления Сбера.

Отмечается, что преступная группа действовала на территории Москвы, Московской области, Саратовской области, Краснодарского края, Крыма и Севастополя. В ее состав входили сотрудники операторов связи и государственных структур. Установлено, что злоумышленники причастны к хищению более 50 млн рублей.

В банке уточнили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ: «Кража, совершенная группой, в особо крупном размере», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», а также «Организация преступного сообщества или участие в нем».