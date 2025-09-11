На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичей пригласили на мастер-классы на рыбные рынки «Москва – на волне»

Посетители рыбных рынков «Москва – на волне» смогут получить скидку
true
true
true
close
Евгений Самарин/Mos.ru

С 12 по 14 сентября в честь Дня города на рыбных рынках «Москва – на волне» проведут кулинарные мастер-классы, сообщается на сайте mos.ru.

Также на рыбных рынках для участников СВО и их семей действует постоянная скидка 10%, а те, кто проведет праздник порта пяти морей на рыбных рынках в Митино и Косино-Ухтомском, смогут получить еще одну скидку.

Скидки действуют на продукцию из краба и креветок, а также на варено-мороженые конечности камчатского краба и крупные конечности синего краба.

Вечером на фудкортах рынка прозвучит живая музыка.

Кроме того, для детей участников СВО проведут кулинарные уроки, в рамках которых ребята приготовят кальмара с брюссельской капустой.

Напомним, рыбные рынки «Москва – на волне» открылись в районе Косино-Ухтомский в ноябре 2023 года, а в сентября 2024 – в Митино. С момента запуска рынки посетили 2 млн человек, купив около 1500 тонн продукции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами