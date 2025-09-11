Москвичей пригласили на мастер-классы на рыбные рынки «Москва – на волне»

С 12 по 14 сентября в честь Дня города на рыбных рынках «Москва – на волне» проведут кулинарные мастер-классы, сообщается на сайте mos.ru.

Также на рыбных рынках для участников СВО и их семей действует постоянная скидка 10%, а те, кто проведет праздник порта пяти морей на рыбных рынках в Митино и Косино-Ухтомском, смогут получить еще одну скидку.

Скидки действуют на продукцию из краба и креветок, а также на варено-мороженые конечности камчатского краба и крупные конечности синего краба.

Вечером на фудкортах рынка прозвучит живая музыка.

Кроме того, для детей участников СВО проведут кулинарные уроки, в рамках которых ребята приготовят кальмара с брюссельской капустой.

Напомним, рыбные рынки «Москва – на волне» открылись в районе Косино-Ухтомский в ноябре 2023 года, а в сентября 2024 – в Митино. С момента запуска рынки посетили 2 млн человек, купив около 1500 тонн продукции.