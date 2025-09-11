В Москве улучшили транспортное сообщение в районе трех вокзалов

В Москве у станции D2 и D4 «Площадь трех вокзалов» появилась новая трамвайно-автобусная остановка с пятью платформами, также на новом участке начал работу трамвайный маршрут 90 — от метро «Сокольники» до Павелецкого вокзала. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Уточняется, что новый маршрут соединяет четыре железнодорожных вокзала и 16 станций метро и МЦД.

«Мэр Москвы Сергей Собянин запустил трамвай по новому участку линии на улице Академика Сахарова. Также мы улучшили транспортный хаб «Площадь трех вокзалов»: сделали короткие и комфортные пересадки между разными видами городского транспорта», — сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, все маршруты наземного транспорта разделили по направлениям. От северной платформы 1A отходят трамваи 7, 13, 37, 50 и электробус 604 в сторону станций метро «Проспект Мира», «Новослободская» и Белорусского вокзала. От центральной платформы 1B — трамвай 90 в сторону станции метро «Чистые пруды» и Павелецкого вокзала.

От южной платформы 1C — трамваи, автобусы и электробусы в сторону станций метро «Сокольники» и «Бауманская».

Также на локации построены две отдельные посадочные платформы 1D и 1E — для автобусов и электробусов, следующих по маршрутам М60, 686, 40, 622 и С633.

Подчеркивается, что теперь наземный транспорт будет подъезжать к станции МЦД и следовать по трамвайным путям с общими остановками, что позволило сократить время пересадки между разными видами транспорта до 1 мин.

Кроме того, на маршруте 90 запущено движение первых трамваев «Львенок-Москва» с автономным ходом. Новый участок по проспекту Академика Сахарова стал первым в России, где трамваи будут курсировать без контактной сети.