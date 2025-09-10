В Тульской области установлен рекорд России по рисованию портретов героев

В Тульской области в рамках всероссийской акции «Портрет героя 2025», организованной проектом «КиберЛюди», установлен рекорд России. Об этом сообщила депутат Госдумы, куратор проекта Мария Василькова.

Она уточнила, что yа мероприятии собралось самое большое количество детей, нарисовавших портреты участников специальной военной операции (СВО), в одной локации.

«В Тульской области юные участники слета детских команд «КВН. Первый» встретились с участниками специальной военной операции. Среди них был Герой России Александр Васильевич Бойков. В акции одновременно приняли участие 1007 детей из 60 регионов страны — это стало самым масштабным событием подобного формата», — отметила она.

Герои, ветераны и участники СВО рассказали свои истории и ответили на вопросы, а дети рисовали их портреты. Лучшие работы будут представлены на выставке в рамках форума-выставки «Российские технологии на службе Отечеству», который состоится в конце октября. Жюри возглавит президент Российской академии художеств Василий Церетели.

Акция реализуется в рамках трека «Искусство» проекта «КиберЛюди». Ее открытие прошло в Московской центральной художественной школе при Российской академии художеств. Идею акции предложила ученица 11 класса, призер Всероссийского конкурса «Юный художник» Екатерина Вдовиченко.

«Мы поддержали инициативу и организовали работу с регионами. Все регионы подтвердили готовность подержать проект, в 32 субъектах уже прошло более 150 встреч с ветеранами и участниками СВО. На сегодняшний день мы получили свыше 400 новых заявок на участие в акции», — сказала Василькова.

По ее словам, ожидается, что акция охватит не менее 10 тысяч детей и подростков, а также не менее 500 ветеранов и участников СВО. Она подчеркнула, что «Портрет героя» — мощный инструмент патриотического воспитания.

«Через искусство он помогает формировать уважение к подвигу защитников Родины, укреплять связь поколений и сохранять историческую память. Это передача живого опыта «из уст в уста» от героев, которые своими глазами видели происходящее и могут честно рассказать детям об испытаниях, боевых товарищах и своей миссии по защите родины», — отметила она.