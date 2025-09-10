На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане врачи спасли подростка с огромным языком, который мешал дышать

В Дагестане врачи спасли подростка с огромным языком
close
Depositphotos

Хирурги в Дагестане спасли 14-летнего подростка, у которого из-за редкой сосудистой аномалии разросся язык до таких размеров, что мальчик не мог нормально дышать, говорить и принимать пищу. Об этом сообщает «Сапа-Кавказ».

Причиной критического состояния подростка стала обширная венозная мальформация — патологическое разрастание вен языка. Мальчику было крайне трудно дышать, глотать и разговаривать. От проведения рискованного вмешательства отказались в нескольких клиниках из-за угрозы массивного кровотечения и потери функций языка.

Спасением для пациента стал хирург IMC клиники Артур Меджидов, специализирующийся на сосудистых патологиях. Операцию проводила команда из детских, челюстно-лицевых и сосудистых хирургов. Вместо классического иссечения тканей врачи применили инновационную методику: специальным препаратом они «склеили» патологические сосуды изнутри, не повредив здоровые ткани.

Процедура проводилась под контролем высокоточного УЗИ и не оставила рубцов. После успешного иссечения аномальных сосудов язык подростка практически вернулся к нормальным размерам, что позволило ему вести обычный образ жизни. Причиной заболевания стала генетическая мутация, которая встречается у одного из 5-10 тысяч новорожденных.

Ранее крошечный колосок едва не стоил восьмилетней россиянке жизни.

