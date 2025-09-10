На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыл, опасно ли летать с грудными имплантами

Врач Павлюк: авиаперелеты с грудными имплантами возможны
Shutterstock

Кабина современного пассажирского самолета герметична и поддерживает стабильное давление, поэтому летать с грудными имплантами безопасно — возможные перепады не создают условий для их разрыва. Об этом в беседе с РИАМО сообщил пластический хирург, андролог, заместитель генерального директора по медицинской деятельности Института пластической хирургии и косметологии Михаил Павлюк.

«Когда речь идет об ограничении перелетов, это обусловлено не риском разрыва импланта, а стремлением снизить вероятность тромбозов и осложнений заживления в раннем послеоперационном периоде. Если вы планируете перелет в скором времени после операции, необходимо проконсультироваться с врачом», — отметил Павлюк.

Специалист даст рекомендации по обеспечению гидратации и компрессии с учетом длительности полета, добавил он.

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко до этого назвал операции, которые лучше делать осенью. По его словам, прохладная погода и отсутствие активного солнца облегчают реабилитацию после абдоминопластики и липосакции.

Ранее россиянам объяснили, какие тревожные сигналы возникают после пластики.

