В России предрекли скорую блокировку Zoom

Американская платформа для видеосвязи Zoom в ближайшее время попадет под блокировку в России. Об этом «Газете.Ru» заявил генеральный директор платформы для видеосвязи TeleBoss Илья Мамуткин, ссылаясь на обсуждения на российском рынке телекоммуникаций.

«Российский рынок сервисов для видеосвязи сегодня находится в точке перелома: рынок не только обсуждает, но и уже готовится к блокировке оставшихся иностранных платформ — и не только Google Meet, в работе которого уже было зафиксировано несколько крупных сбоев в России, но и Zoom», — говорит Мамуткин.

На его взгляд, вероятная блокировка Zoom и Google Meet приведет к еще более активному использованию национального мессенджера MAX, а также других российских платформ.

«Очевидно, что одной из ключевых задач государства является обеспечение цифрового суверенитета», — отмечает эксперт.

По словам Мамуткина, пока нельзя однозначно сказать, насколько российский рынок готов к полному отказу от иностранных сервисов.

«Для корпоративного сектора, образования и сферы онлайн-услуг это может стать серьезным вызовом, ведь именно эти сервисы долгое время были базовыми инструментами для удаленных совещаний, лекций и переговоров. По сути, речь идет не просто о техническом ограничении, а о пересмотре привычной инфраструктуры удаленной работы, к которой уже привыкли миллионы пользователей», — считает он.

Как напоминает эксперт, любой кризис — это время возможностей, и несмотря на сложности, появляются новые шансы для роста, инноваций и развития как для людей, так и для бизнеса.

«Тем не менее даже с уходом Zoom и Google Meet на российском рынке останется конкуренция, и это хороший знак. За последние годы рынок значительно продвинулся: появились решения, способные заменить привычные западные продукты. Вопрос в том, насколько они смогут выдержать нагрузку миллионов пользователей и обеспечить стабильность на уровне международных сервисов. При этом важно понимать: дело не только в технологии, но и в доверии пользователей, которое зарабатывается временем и качеством работы», — подытожил Мамуткин.

Напомним, что в начале августа 2025 года в России были введены частичные ограничения на голосовые и видеозвонки в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram. Роскомнадзор пояснил, что такие меры связаны с необходимостью борьбы с мошенничеством и экстремистскими угрозами.

Немногим позже пользователи сообщали о сбоях в работе сервиса Google Meet: начиная с 22 августа фиксировались трудности с подключением, видео и аудио. При этом Роскомнадзор подчеркнул, что не имеет отношения к возникшим перебоям.

Тема возможных дальнейших ограничений активно обсуждается на государственном уровне. Так, замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил о высокой вероятности блокировки WhatsApp в случае несоблюдения требований российского законодательства. В то же время глава комитета Сергей Боярский отметил, что вопрос о жестких санкциях пока не стоит, однако он может быть поднят в перспективе, особенно в контексте развития отечественных цифровых сервисов.

Ранее россияне стали чаще выбирать отечественную продукцию вместо зарубежной.