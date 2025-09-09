Россиянин ударил соседа ножом из-за замечания о шуме и громкой музыке

В Коврове юношу будут судить за то, что он ударил соседа ножом из-за замечания

В Коврове будут судить 21-летнего молодого человека, который ударил соседа ножом после замечания о шуме и громкой музыке. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 20 июля, когда обвиняемый с друзьями распивал спиртные напитки в квартире, а затем шумной компанией они решили выйти на прогулку. В подъезде они встретили соседа и его сожительницу, которые сделали юношам замечание о слишком громком поведении и музыке. Возникла ссора, после чего пара начала подниматься к себе в квартиру.

Обвиняемый последовал за ними и начал громко стучать в дверь. Когда хозяин вышел, между ними завязалась драка, в ходе которой юноша достал складной нож и нанес удар в живот потерпевшему. Вред, причиненный здоровью мужчины, оценили как тяжкий.

Уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ с обвинительным заключением в отношении нападавшего направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.

