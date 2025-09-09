В Калининградской области обсудили работу российского казачества

Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества

Казачество вновь доказало свое предназначение как защитника Отечества, активно участвуя в специальной военной операции. Об этом заявил помощник президента России Дмитрий Миронов на заседании президиума Совета при президенте РФ по делам казачества.

Он подчеркнул, что участие Донского, Кубанского и Терского войсковых казачьих обществ в военном параде на Красной площади стало символом уважения государства к казачеству

Участники заседания рассмотрели вопросы работы казачьих обществ с молодежью, роли казачества в СВО и развития международного сотрудничества с потомками казаков за рубежом.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов выступил с докладом о консолидации казачества в рамках военной операции. Содокладчиками стали председатель «Союза казаков-воинов России и зарубежья» Николай Дьяконов и атаман Северо-Западного войскового казачьего общества Максим Буга.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров рассказал о подготовке шестого Всероссийского форума казачьей молодежи. В свою очередь, первый замминистра просвещения Александр Бугаев подвел итоги конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» 2025 года.

Кроме того, ректор Первого казачьего университета Арсений Миронов проинформировал о ходе апробации учебного пособия «История казачества России», а замминистра культуры Сергей Першин представил информацию о новом Центральном музее российского казачества в Москве.

Также первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий рассказал о планах усилить сотрудничество с организациями потомков уральских и семиреченских казаков.

О подготовке Всемирного конгресса казаков в 2026 году проинформировал атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков. Директор департамента МИД России Игорь Капырин осветил вопросы взаимодействия с потомками казаков среди соотечественников за рубежом.