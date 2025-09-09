В Новосибирске мужчина упал с пятого этажа и приземлился на козырек магазина

В Новосибирске мужчина выжил после падения с пятого этажа

В Новосибирске мужчина чудом остался жив, упав с пятого этажа на крышу магазина. Об этом сообщается в Telegram-канале Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Забалуева. В экстренные службы поступило сообщение о падении мужчины с высоты пятого этажа, пострадавший приземлился на металлический козырек магазина, расположенного на втором этаже. На место оперативно прибыл экипаж аварийно-спасательной службы «Вега-2».

Специалисты использовали высотные носилки для безопасной эвакуации пострадавшего через окно второго этажа. Работы потребовали особой аккуратности и слаженности действий из-за сложности доступа к месту падения. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики диагностировали у него перелом ребер. Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

