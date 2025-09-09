Уфимский международный марафон поставил рекорд по количеству участников

В Башкортостане прошел XI Уфимский международный марафон, в этом году в забеге приняли участие более 10 тыс. человек, что стало рекордным результатом за всю историю проведения мероприятия. Марафон состоялся при поддержке «Роснефти», сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») выступила официальным партнером мероприятия. В нем участвовали спортсмены из 52 регионов России и 38 стран мира. Профессионалы и любители бега преодолели дистанции от 2 км до 42,2 км.

Самые быстрые спортсмены отмечены призами, также каждый участник получил памятную медаль.

В «Роснефти» сообщили, что команда легкоатлетов «Башнефти» одержала победу в корпоративном зачете марафона. Башкирские нефтяники представили самую многочисленную команду — 750 человек. Отмечается, что спортсмены компании традиционно занимают призовые места в различных возрастных категориях от 12 до 74 лет.

Кроме того, добровольцы «Башнефти» провели для гостей праздника викторины с призами, спортивные и танцевальные конкурсы. Также для всех желающих работал фотокиоск, где каждый мог сделать фото на память. Для детей была организована анимационная программа.

В «Роснефти» подчеркнули, что поддержка массового и профессионального спорта, а также здорового образа жизни является одним из ключевых направлений социальной работы дочерних предприятий компании. В частности, в регионах присутствия она строит многофункциональные спортивные комплексы и площадки, ледовые арены и проводит массовые спортивные мероприятия по различным дисциплинам для детей и взрослых.