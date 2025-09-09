В Екатеринбурге пьяный грузчик угнал машину, чтобы поехать в клуб

В Екатеринбурге задержан нетрезвый мужчина, угнавший чужой автомобиль для поездки в ночной клуб в Первоуральск. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел в ночь на 6 сентября на улице Академика Парина. Владелец ВАЗ-2104 заметил с балкона, как его автомобиль покидает двор, и немедленно сообщил в полицию. Правоохранители вскоре обнаружили угнанный автомобиль на улице Металлургов.

Подозреваемый был задержан в Первоуральске. Как выяснилось, 27-летний грузчик вместе с приятелем выпивал и решил поехать в ночной клуб. Увидев во дворе открытую «четверку», мужчины решили ее угнать. Однако уже при выезде со двора нетрезвый водитель не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными автомобилями. На выезде из города у поврежденной машины лопнул ремень ГРМ, после чего угонщикам пришлось продолжить путь на такси. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

До этого в Омске подросток разгромил три автомобиля, а четвертый угнал. Подросток признался оперативникам, что проник в чужую машину, чтобы покататься по городу, а потом и доехать на ней до дома. Полицейские установили причастность несовершеннолетнего еще к трем противоправным деяниям: заявления поступили от местных жителей, оставивших машины в этом же дворе. Молодой человек разбил стекла водительских дверей в ВАЗ-2106, ВАЗ-21099, «Лада Приора», но не смог завести двигатели. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин украл аккумулятор, чтобы доехать до автосервиса.