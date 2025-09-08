На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хор Сретенского монастыря выступил в Оренбургской филармонии

Концерт Хора Сретенского монастыря ко Дню нефтяников прошел в Оренбурге
true
true
true
close
Пресс-служба «Роснефти»

В обновленном здании Оренбургской областной филармонии прошел концерт Хора Сретенского монастыря. Мероприятие, организованное при поддержке «Роснефти», было приурочено ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, сообщается на сайте компании.

На концерте также выступили финалисты корпоративного творческого фестиваля компании «Энергия талантов». Он собрал полный зал, а зрители подпевали артистам и аплодировали стоя.

С приветственным словом к участникам обратилась вице-губернатор региона Лариса Боярская. Она поздравила нефтяников с профессиональным праздником и отметила важный вклад «Роснефти» в развитие области, а также подчеркнула значимость социальных и культурных проектов компании.

В исполнении Хора Сретенского монастыря прозвучали духовные произведения и народные песни, отражающие ключевые моменты истории страны. Среди них — «Родина», «Россия у нас одна», «Я люблю тебя жизнь» и другие. Особенным моментом вечера стало совместное выступление хора и участников фестиваля «Энергия талантов» — сотрудники предприятий «Роснефти» вышли на сцену с коллективом.

В компании напомнили, что «Роснефть» поддерживает Хор Сретенского монастыря более 10 лет. За это время коллектив провел большое число концертных туров по городам России. Среди известных постановок — «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперед!» и другие.

Также в этом году при поддержке компании хор представил новую программу «Великой Победе посвящается», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гастрольный тур охватил 24 города в регионах присутствия компании. Концерты также прошли на смотровой площадке Воробьевых гор в Москве и в Парке Победы в Санкт-Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами