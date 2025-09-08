Хор Сретенского монастыря выступил в Оренбургской филармонии

В обновленном здании Оренбургской областной филармонии прошел концерт Хора Сретенского монастыря. Мероприятие, организованное при поддержке «Роснефти», было приурочено ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, сообщается на сайте компании.

На концерте также выступили финалисты корпоративного творческого фестиваля компании «Энергия талантов». Он собрал полный зал, а зрители подпевали артистам и аплодировали стоя.

С приветственным словом к участникам обратилась вице-губернатор региона Лариса Боярская. Она поздравила нефтяников с профессиональным праздником и отметила важный вклад «Роснефти» в развитие области, а также подчеркнула значимость социальных и культурных проектов компании.

В исполнении Хора Сретенского монастыря прозвучали духовные произведения и народные песни, отражающие ключевые моменты истории страны. Среди них — «Родина», «Россия у нас одна», «Я люблю тебя жизнь» и другие. Особенным моментом вечера стало совместное выступление хора и участников фестиваля «Энергия талантов» — сотрудники предприятий «Роснефти» вышли на сцену с коллективом.

В компании напомнили, что «Роснефть» поддерживает Хор Сретенского монастыря более 10 лет. За это время коллектив провел большое число концертных туров по городам России. Среди известных постановок — «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперед!» и другие.

Также в этом году при поддержке компании хор представил новую программу «Великой Победе посвящается», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гастрольный тур охватил 24 города в регионах присутствия компании. Концерты также прошли на смотровой площадке Воробьевых гор в Москве и в Парке Победы в Санкт-Петербурге.