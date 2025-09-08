На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Перекрестке» появились готовые блюда от сервиса Dostaевский

Dostaевский

Готовые блюда от сервиса доставки Dostaевский появились на полках супермаркетов «Перекресток», 14 позиций будут доступны в 270 супермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом рассказали пресс-службы компаний.

По данным сервиса доставки Dostaевский, чаще всего при выборе готовых блюд потребители отдают предпочтение традиционной домашней еде.

В свою очередь, в «Перекрестке» отметили, что он стал первым крупным ритейлером, который представляет продукцию сервиса доставки готовой еды Dostaевский на полках своих магазинов.

«Каждый третий покупатель регулярно приобретает готовые блюда. Особенно перспективным считаем сегмент замороженной готовой еды с ростом +32% — здесь мы видим возможность предложить гостям ресторанные рецептуры с сохранностью вкуса благодаря шоковой заморозке. Партнерство с Dostaевским позволяет усилить ассортимент и предоставить покупателям максимальное удобство», — отметила директор по развитию продаж готовой еды торговой сети «Перекресток» Ольга Кормина.

В сервисе Dostaевский добавили, что ставят перед собой цель дать рынку сложные, уникальные, рецепты с доступной ценой для широкого круга потребителей.

«Наша миссия — не просто экономить время для более важного, но и сделать прием еды удовольствием», — подчеркнула директор по развитию Dostaевский Алена Жорова.

