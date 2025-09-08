На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожарные осушили пруд, чтобы найти потерянный iPhone 15 Pro Max

WOB: в Индонезии пожарные осушили пруд ради пропавшего iPhone 15 Pro Max
kosmo.com.my

Пожарных в Индонезии вызвали на осушение пруда, чтобы вернуть потерянный iPhone 15 Pro Max, пишет World of Buzz.

Инцидент произошел в городе Депок, где местный житель потерял свой iPhone 15 Pro Max после того, как телефон случайно упал в водоем глубиной около двух метров. Пытаясь вернуть телефон, мужчина обратился за помощью к сотрудникам пожарно-спасательной службы.

В итоге на адрес приехали двое сотрудников, чтобы найти затонувший мобильный телефон. Когда обычными средствами это сделать не удалось, они выкачали из пруда всю воду, используя специальные насосы. В конце концов, усилия спасателей увенчались успехом: iPhone был найден и, что удивительно, оставался полностью работоспособным после погружения в воду.

«Офицеры тщательно провели поиск и смогли найти мобильный телефон в исправном состоянии, а затем вернули его владельцу», — сообщили в пожарной службе Депока.

Ранее упавший с самолета iPhone снял свое падение на видео.

