Школьнице из Красноярского края грозит до 3 лет колонии за перевод денег мошенников

В Красноярском крае возбуждено первое уголовное дело за передачу данных карты мошенникам, фигуранткой стала 16-летняя школьница из Назарово. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным полиции, школьница нашла в соцсети объявление о удаленной работе и согласилась на предложение незнакомца. Ее задача заключалась в предоставлении реквизитов своей карты и переводе поступающих на нее средств на указанные мошенниками счета.

«Согласившись на заманчивое предложение, «работница», выполняя нехитрые указания, в течение нескольких дней осуществляла переводы. «Заработная плата» школьницы за несколько дней составила 1 600 рублей — небольшой процент от тех самых переводов», сообщили в МВД.

Обман раскрылся после заявления местной жительницы о мошенничестве. Выяснилось, что похищенные у нее деньги были переведены на счет школьницы, которая сразу же перенаправляла их злоумышленникам.

В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, девушке избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, ее мобильный телефон изъят для экспертизы. Максимальное наказание по статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

