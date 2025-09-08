На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьнице из Красноярского края грозит до 3 лет колонии за перевод денег мошенников

В Красноярском крае школьницу задержали за помощь мошенникам
true
true
true
close
Ilya Naymushin/Reuters

В Красноярском крае возбуждено первое уголовное дело за передачу данных карты мошенникам, фигуранткой стала 16-летняя школьница из Назарово. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным полиции, школьница нашла в соцсети объявление о удаленной работе и согласилась на предложение незнакомца. Ее задача заключалась в предоставлении реквизитов своей карты и переводе поступающих на нее средств на указанные мошенниками счета.

«Согласившись на заманчивое предложение, «работница», выполняя нехитрые указания, в течение нескольких дней осуществляла переводы. «Заработная плата» школьницы за несколько дней составила 1 600 рублей — небольшой процент от тех самых переводов», сообщили в МВД.

Обман раскрылся после заявления местной жительницы о мошенничестве. Выяснилось, что похищенные у нее деньги были переведены на счет школьницы, которая сразу же перенаправляла их злоумышленникам.

В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, девушке избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, ее мобильный телефон изъят для экспертизы. Максимальное наказание по статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее россиянка поверила «сотруднику ФСБ» и перевела 11 млн рублей из семейных сбережений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами