На ВЭФ сообщили о высоком спросе на подготовку управленцев для Дальнего Востока и Арктики

Программа «Муравьев-Амурский 2030», направленная на подготовку управленческих кадров для органов власти и институтов развития Дальнего Востока и Арктики, демонстрирует высокий уровень востребованности. Об этом в видеообращении на сессии «Муравьев-Амурский 2030: новые рубежи» на полях Восточного экономического форума заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По словам министра, программа уже стала одной из наиболее значимых в России, в том числе благодаря практико-ориентированному подходу и участию ведущих специалистов.

«Мы привлекли лучшие преподавательские и государственные ресурсы, чтобы обеспечить участникам глубокое погружение в управление субъектами и решение сложных задач», — подчеркнул Чекунков.

Он добавил, что конкурс в четвертый поток проекта составил 96 претендентов на одно место, что тоже говорит о его популярности.