В Ярославской области подростки играли в футбол живым ежом

В Ярославской области подростки издевались над ежом и играли им в футбол
Shutterstock/Thanisnan Sukprasert

В городе Тутаеве Ярославской области группа подростков издевалась над ежом в парке, они использовали ежа в качестве мяча. Об этом сообщает портал «Proгород Ярославль».

Инцидент произошел в городском парке. По свидетельствам очевидцев, несколько подростков пинали ежа и играли им в футбол. Девочки, заметившие происходящее, попытались забрать животное и прекратить издевательства, однако спасти его не удалось.

Возмущенные жители призвали найти виновных с помощью камер видеонаблюдения, установленных в парке, и привлечь их к ответственности. Как отмечают местные зоозащитники, это не первый случай жестокого обращения с животными в регионе.

До этого житель Оренбурга несколько раз бросил хомяка на пол в лифте. Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел в многоэтажке на проспекте Победы. Судя по записи, владелец хомяка достал его из клетки во время поездки на лифте и стал издеваться над животным. После нескольких падений с высоты питомец перестал шевелиться.

Ранее в Минусинске пенсионер жестоко избил собаку, не желавшую идти домой.

