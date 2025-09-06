На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
РВБ проведет первую олимпиаду по инновационному предпринимательству

Российские школьники проверят знания в предпринимательстве
Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) проведет первую Всероссийскую олимпиаду по инновационному предпринимательству «Будущее бизнеса». Об этом сообщила основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким на Восточном экономическом форуме.

Олимпиада разработана при поддержке Государственного университета управления (ГУУ) и экспертов РВБ для учеников 9-11 классов. Ее участники проверят свои знания в экономике, английском языке, обществознании и информатике. Также школьникам предстоит выполнить задания по финансовой и управленческой грамотности, основам публичных выступлений и проектному управлению.

«Наша совместная с ГУУ олимпиада «Будущее бизнеса» — это шанс для российских школьников проявить себя и возможность сделать первые шаги в предпринимательстве», — сказала она.

По ее словам, РВБ создает комплексную образовательную экосистему для развития будущих предпринимателей — от школы до профессионального становления.

Участники олимпиады получат возможность проконсультироваться с экспертами, заработать баллы для поступления в ГУУ, а также получить подарки от РВБ и сертификаты.

«Все эти годы мы продолжаем и развиваем традиции российского предпринимательства, готовим профильных специалистов, организовываем тематические экскурсии, открыли предпринимательские классы, а теперь с РВБ будем реализовывать олимпиаду для талантливых школьников», — рассказал ректор ГУУ Владимир Строев.

Кроме того, осенью РВБ и ГУУ запустят бесплатную образовательную программу «Детская бизнес-школа». В рамках программы школьники освоят базовые инструменты для работы, научатся формировать бизнес-идеи и приобретут другие полезные навыки.

ВЭФ-2025
