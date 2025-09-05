На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поддержку семей с детьми назвали одной из важных программ на Дону

Юрий Слюсарь: в Ростовской области появятся новые программы поддержки жителей
Пресс-служба Губернатора Ростовской области

Поддержка семей с детьми, участников СВО и их семей является одним из главных ориентиров работы правительства Ростовской области, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь на встрече с председателем «Союза женщин России» Марией Ситтель.

Как отметила Ситтель, донское отделение союза всегда оперативно реагирует на запросы жителей.

«Наши девчата оказывают конкретную адресную помощь, отрабатывают все просьбы. У нас много перспективных идей, которые можно воплотить, объединив усилия», — сказала она.

Юрий Слюсарь отметил, что темы поддержки разных категорий жителей будут отражены в финальной редакции «Стратегии развития Ростовской области до 2030 года».
«На Дону уже действует много мер поддержки материнства и детства, со следующего года будем внедрять новые», — сказал он.

Также Слюсарь заявил, что правительство региона поддерживает присоединение «Союза женщин России» в эту работу.

«Есть вещи, которые мы, допустим, можем не видеть, а чуткий женский взгляд и ум увидит, и посоветует, на что обратить внимание», — добавил он.

Напомним, накануне в ходе форума «Стратегия 2030» глава региона заявил, что со следующего года в Ростовской области все семьи, в которых рождаются дети, будут получать подарки с необходимыми малышам на первые недели жизни вещами на сумму 20 тыс. рублей.

