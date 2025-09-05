Дальний Восток назвали самым быстрорастущим регионом России

Дальний Восток демонстрирует самые высокие темпы роста среди макрорегионов России. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, ключевую роль в развитии региона играет рыбная отрасль.

«Дальний Восток продолжает удерживать ключевую роль в российском рыболовстве, этот регион обеспечивает 70% российской рыбодобычи. «Сбер» пристально следит за тенденциями развития сектора, учитывает значительный объем кредитных обязательств рыбодобывающих компаний», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что в 2025 году отрасль показывает позитивные сигналы: цены на продукцию немного выросли, а улов красной рыбы превысил прогнозируемый уровень. Однако для экспортеров остается вызов в виде крепкого курса рубля.

«При этом для экспортеров всегда вызов — это крепкий курс рубля, поэтому здесь снова есть некоторые вопросы. Но в целом отрасль, на наш взгляд, успешно справляется со сложностями», — добавил он.

Первый зампред правления Сбера также отметил ожидания снижения ключевой ставки, которое окажет влияние на развитие региона.

«Это окажет самое прямое влияние на Дальний Восток, потому что в регионе есть большая необходимость в развитии инфраструктуры. При этом в терминах выпуска базовых отраслей Дальневосточный федеральный округ с 2019-го по 2024-й включительно вырос на 24%, по стране этот показатель вырос на 16%. На сегодняшний день Дальний Восток — это самый быстрорастущий макрорегион страны», — подчеркнул Ведяхин.