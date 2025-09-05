На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дальний Восток назвали самым быстрорастущим регионом России

В Сбере определили ключевые факторы роста Дальнего Востока
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Дальний Восток демонстрирует самые высокие темпы роста среди макрорегионов России. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, ключевую роль в развитии региона играет рыбная отрасль.

«Дальний Восток продолжает удерживать ключевую роль в российском рыболовстве, этот регион обеспечивает 70% российской рыбодобычи. «Сбер» пристально следит за тенденциями развития сектора, учитывает значительный объем кредитных обязательств рыбодобывающих компаний», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что в 2025 году отрасль показывает позитивные сигналы: цены на продукцию немного выросли, а улов красной рыбы превысил прогнозируемый уровень. Однако для экспортеров остается вызов в виде крепкого курса рубля.

«При этом для экспортеров всегда вызов — это крепкий курс рубля, поэтому здесь снова есть некоторые вопросы. Но в целом отрасль, на наш взгляд, успешно справляется со сложностями», — добавил он.

Первый зампред правления Сбера также отметил ожидания снижения ключевой ставки, которое окажет влияние на развитие региона.

«Это окажет самое прямое влияние на Дальний Восток, потому что в регионе есть большая необходимость в развитии инфраструктуры. При этом в терминах выпуска базовых отраслей Дальневосточный федеральный округ с 2019-го по 2024-й включительно вырос на 24%, по стране этот показатель вырос на 16%. На сегодняшний день Дальний Восток — это самый быстрорастущий макрорегион страны», — подчеркнул Ведяхин.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами