Сбер открыл регистрацию на AI Journey Contest

Белевцев: AIJ Contest позволяет профессионалам проверить свои силы
AI Journey

Сбер открыл регистрацию международной онлайн-соревнование по искусственному интеллекту AI Journey Contest с общим призовым фондом 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, AIJ Contest позволяет профессионалам проверить свои силы.

«В этом сезоне мы сконцентрировались на самых актуальных и прикладных направлениях генеративного искусственного интеллекта. Рост сферы применения и функционала AI-моделей впечатляет, и наш конкурс служит яркой иллюстрацией этой глобальной эволюции», — сказал он.

В этом году участники выберут для себя одну или несколько из трех задач.

Для решения первой задачи участники разработают универсальную модель для оценки результатов генерации других моделей.

Вторая задача представляет собой создание автономного AI-агента для рекомендаций на основе нейросети Сбера GigaChat. В рамках третьей задачи участникам предстоит разработать AI-ассистента с памятью на основе опенсорс-модели GigaChat Lite, который сможет запоминать информацию о пользователе из диалога с ним.

Напомним, международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025 пройдет в Москве с 19 по 21 ноября.

