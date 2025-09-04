В Златоусте продавец догнала и избила грабителя

В Челябинской области мужчина украл из магазина бутылку водки и устроил драку

В Златоусте Челябинской области продавец магазина самостоятельно задержала вора, отказавшегося оплачивать бутылку водки. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел на улице Карла Маркса, в торговый зал одного из магазинов зашел неизвестный. Мужчина взял с витрины бутылку водки и попытался скрыться, но был замечен продавцом. Женщина бросилась за вором в погоню, догнала его на крыльце и попыталась отобрать украденное.

В это время мимо проезжал наряд полиции, стражи порядка помогли скрутить злоумышленника. Как выяснилось, 36-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

