Россиянин украл продукты и устроил погром в магазине

В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего местного жителя, который пытался похитить продукты из супермаркета, при попытке скрыться злоумышленник разбил входную дверь магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Тургенева. Сотрудники магазина заметили подозрительного молодого человека по камерам видеонаблюдения. Мужчина наполнил термопакет продуктами питания и направился к выходу, не собираясь оплачивать товар.

На выходе из магазина краснодарец заметил охрану, бросил похищенное и попытался бежать и случайно разбил стеклянную входную дверь. Прибывший на место наряд Росгвардии задержал вора. Известно, что мужчина ранее был судим, задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого в Якутии поймали подростка, который воровал сладости из магазина. С заявлением в полицию обратился местный предприниматель, который сообщил о взломе и краже из магазина. Неизвестный похитил из торгового зала чипсы, сладости и газировку и скрылся. Кражу совершил 14-летний школьник, ранее не состоявший на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Подросток признался, что знал об отсутствии камер видеонаблюдения в магазине. Взломав дверь, он похитил товары и спрятал их в заброшенном автомобиле в ближайшем лесу.

Ранее в Таганроге подросток обворовал ювелирный магазин ради острых ощущений.