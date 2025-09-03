Россиянин ударил супругу ноутбуком за то, что та смотрела сериал

В Белгородской области 40-летний мужчина возмутился из-за того, что его 47-летняя жена смотрит сериал, и ударил ее ноутбуком. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел после совместного распития спиртных напитков супругами. Мужчина лег спать, а его жена включила сериал. Проснувшись и обнаружив избранницу за просмотром, супруг схватил ноутбук и нанес ей удар в область головы.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, после чего информация поступила в полицию. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянин пытался вернуть возлюбленную и избил ее разделочной доской.