Россиянин украл аккумулятор, чтобы доехать до автосервиса

Житель Твери украл аккумулятор из чужой машины, чтобы доехать до автосервиса
В Твери задержан 31-летний местный житель, похитивший автомобильный аккумулятор, мужчина объяснил свой поступок необходимостью доехать до автосервиса на собственном автомобиле. Об этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел в Московском районе города. 46-летний владелец автомобиля «ГАЗ» обратился в полицию с заявлением о краже аккумулятора, который он обнаружил утром после ночной парковки во дворе дома на улице Склизкова.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 31-летний житель соседней улицы. На допросе злоумышленник полностью признал свою вину. Он пояснил, что совершил кражу, чтобы установить чужой аккумулятор на свой автомобиль и доехать до автосервиса.

Похищенное имущество было найдено в мастерской на улице Khrustalnoy и возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее россиянин угнал машину скорой помощи и угодил на ней в ДТП.

