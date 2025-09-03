На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Rutube появится рекомендательная система с применением ИИ

Использование ИИ позволило Rutube модерировать видео за пять минут
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Применение технологий искусственного интеллекта позволило видеохостингу Rutube осуществлять модерацию видео за пять минут. Об этом рассказал на сессии Форума креативных индустрий «Коллайдер для вдохновения: как искусственный интеллект меняет правила игры», проходящем на полях Восточного экономического форума-2025, замглавы «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

По его словам, ежедневно пользователи загружают на видеохостинг около 1 млн видеозаписей длительностью более 20 минут. В случае их модерации человеком на это потребовалось бы приблизительно 40 лет при условии, что модератор работал бы без перерывов. ИИ, как сообщил Косинский, справляется с задачей за пять минут.

Он добавил, что также компания внедряет искусственный интеллект и в другие процессы. В частности, с помощью ИИ Rutube улучшил поиск фильмов или видео по отдельным словам или по описанию образов из фильма.

«Число переходов из поиска на просмотр видео увеличилось вдвое, что свидетельствует о повышении качества сервиса», — считает Косинский.

Сообщается, что также видеохостинг успешно провел испытания новой рекомендательной системы с использованием искусственного интеллекта. К концу текущего года она будет применяться сервисом повсеместно, в том числе на версиях для Smart TV.

Как рассказал Косинский, новая система рекомендаций проводит оценку изменений потребления контента у пользователя и предлагает новый контент людям со схожими предпочтениями.

Также в рамках мероприятия эксперты обсудили, в том числе, международные практики и кейсы, которые могут служить ориентиром для Дальнего Востока, процесс трансформации профессий под влиянием развития ИИ, вопросы авторства и уникальности в эпоху цифровых систем и экономический эффект от внедрения ИИ в креативных отраслях.

ВЭФ-2025
