Россиянин под наркотиками избил металлической тростью пенсионера и разгромил семь машин

В Петербурге мужчина разгромил семь машин и избил пенсионера

Росгвардия по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали дебошира, который устроил погром на парковке и напал на пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе города. Подозреваемый в состоянии наркотического опьянения избил металлической тростью 73-летнего пенсионера, после чего разбил стекла у семи припаркованных машин.

Попытку остановить дебошира предпринял охранник, но тоже получил удар тростью. На место прибыл наряд Росгвардии, который и задержал буйного мужчину. пострадавшим была вызвана скорая помощь. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

