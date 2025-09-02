На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Костюмы монашек не пользуются спросом в секс-шопах

В сети секс-шопов заявили, что запрет костюмов монашек не помешал бы ролевым играм россиян
close
Depositphotos

Костюмы священников и монашек не пользуются серьезным спросом в России — запрет на их продажу не помешает россиянам устраивать ролевые игры в постели. Об этом «Газете.Ru» заявили в секс-шопе «Точка любви» в ответ на соответствующую инициативу православных активистов.

«Мы считаем, что вопрос интимной близости — это исключительно личное дело пары. Это их частная жизнь, и, соответственно, только они несут ответственность за свои действия. Ограничение продаж с меньшей долей вероятности повлияет на возможность реализации тех или иных сценариев ролевых игр: все-таки фантазию ограничить сложно. Отдельные товары подобной тематики присутствуют в ассортименте в очень ограниченном количестве и не пользуются спросом. Разве только на Хеллоуин — их покупают для вечеринок. Если говорить о продвижении таких товаров: они не включаются в тематические подборки, рекламные материалы или рассылки. Мы не ставим своей целью популяризацию таких образов и подчеркиваем, что выбор остается за самими покупателями», — пояснили в «Точке любви».

До этого активисты движения «Сорок сороков» обратились в Госдуму с призывом установить запрет на продажу товаров с религиозной символикой, предназначенных для интимного использования, — как в обычных магазинах, так и в интернете. Активисты считают, что продажа таких предметов оскорбляет верующих и нарушает моральные нормы.

С аналогичным предложением выступил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его мнению, такая одежда унижает религию и веру.

Ранее были названы самые популярные у россиян товары для взрослых.

